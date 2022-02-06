Анастасия Смирнова удостоена «бронзы» в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде в китайском Пекине.

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Лидером состязаний стала австралийка Джакара Энтони. У нее 83,09 балла. На втором месте - американка Джелин Коф с 80,28 балла. 19-летняя россиянка набрала 77,72 балла.

Смирнова завоевала вторую «бронзу» для российской сборной на зимних ОИ-2022 в Пекине. Накануне 5 февраля сборная России по биатлону заработала бронзовую медаль в смешанной эстафете., сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее российские журналисты, спортсмены и близкие восхитились победой лыжника Александра Большунова на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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