Трамп потратит 200 млн долларов на новый зал в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заяви журналистам, что потратит свои 200 млн долларов на бальный зал в Белом доме.

По его словам, это планировалось давно. Расходы покроет лично президент США и неназванные спонсоры. Трамп указал, что проект будет исходить от того, что он построил на новом гольф-поле, которое ездил ранее открывать в Шотландию.

Новая постройка появится у восточной стороны американской администрации, но отдельно от него. Строительные работы начнутся в сентябре и закончатся до окончания президентского срока Трампа.

Ранее Трамп указал, что это должен быть зал для приемов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

