Трамп потратит 200 млн долларов на новый зал в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заяви журналистам, что потратит свои 200 млн долларов на бальный зал в Белом доме.
По его словам, это планировалось давно. Расходы покроет лично президент США и неназванные спонсоры. Трамп указал, что проект будет исходить от того, что он построил на новом гольф-поле, которое ездил ранее открывать в Шотландию.
Новая постройка появится у восточной стороны американской администрации, но отдельно от него. Строительные работы начнутся в сентябре и закончатся до окончания президентского срока Трампа.
Ранее Трамп указал, что это должен быть зал для приемов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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