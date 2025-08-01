Россияне стали скупать Wi-Fi-роутеры на фоне блокировок интернета

В России увеличились продажи Wi-Fi-роутеров, сообщают «Известия».

Песков назвал оправданными отключения интернета в регионах

По словам продавцов и связистов, рост спроса связан с участившимися отключениями мобильного интернета в регионах. Роутер позволяет как частным, так и корпоративным пользователям оставаться на связи во время блокировок. Как заявили в «Ростелекоме», произошел значительный рост количества заявок от клиентов бизнес-сегмента на подключение фиксированного интернета, включая Wi-Fi.

Клиентам он нужен для подключения своих информационных систем, кассовых аппаратов и раздачи интернета посетителям. Чтобы упорядочить и сократить массовые отключения, Минцифры и бизнес обсуждают введение правил отключения мобильного интернета.

Государство одним нажатием кнопки может отключить интернет в отдельно взятом регионе, операторы не способны на это повлиять, поэтому судиться с ними бесполезно. Об этом НСН заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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