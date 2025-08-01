Таксисты могут уйти в «серую» зону из-за налогов

Таксомоторная отрасль оказалась на грани выживания. Это связано с тем, что новые машины подорожали за три года в два раза, лизинговые ставки превышают 30% годовых, кредитные ресурсы для такси практически недоступны. Кроме того, порядок начисления НДС стал дополнительной нагрузкой.

Общественный совет по развитию такси обратился в Минэкономразвития и Минфин. Он просит снизить НДС на 50%, как это сделано в сфере общественного питания. В противном случае отрасль ждут банкротства, дробления предприятий на мелкие фирмы и уход в «тень».

Запрет мигрантам работать в такси в Санкт-Петербурге увеличит цены на поездки на 40%, заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.

