Таксисты могут уйти в «серую» зону из-за налогов

Водители такси грозят властям уходом в «серую» зону и ростом аварийности, сообщают «Известия».

В Госдуме предложил ввести по всей России запрет на работу мигрантов в такси

Таксомоторная отрасль оказалась на грани выживания. Это связано с тем, что новые машины подорожали за три года в два раза, лизинговые ставки превышают 30% годовых, кредитные ресурсы для такси практически недоступны. Кроме того, порядок начисления НДС стал дополнительной нагрузкой.

Общественный совет по развитию такси обратился в Минэкономразвития и Минфин. Он просит снизить НДС на 50%, как это сделано в сфере общественного питания. В противном случае отрасль ждут банкротства, дробления предприятий на мелкие фирмы и уход в «тень».

Запрет мигрантам работать в такси в Санкт-Петербурге увеличит цены на поездки на 40%, заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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