СМИ: В Липецком обкоме КПРФ изъяли технику и документы

Сотрудники правоохранительных органов и сотрудники центра «Э» изъяли в офисе Липецкого обкома КПРФ компьютеры, карты памяти и документы.

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Как заявил первый секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ Николай Разворотнев, силовики объяснили это тем, что поступило заявление от гражданина, поэтому они проведут обследование кабинетов, транспортных средств и техники.

Правоохранители намерены проверить все рабочие кабинеты обкома на наличие экстремистских материалов. Якобы Липецкий обком выпустил какой-то предвыборный агитматериал, направленный, прежде всего, на отставку действующего губернатора.

В регионе 12-14 сентября пройдут выборы депутатов Липецкого городского совета, Елецкого городского округа, муниципальных округов в 12 районах области.

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ФОТО: РИА Новости
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