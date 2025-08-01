СМИ: В Липецком обкоме КПРФ изъяли технику и документы

Как заявил первый секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ Николай Разворотнев, силовики объяснили это тем, что поступило заявление от гражданина, поэтому они проведут обследование кабинетов, транспортных средств и техники.

Правоохранители намерены проверить все рабочие кабинеты обкома на наличие экстремистских материалов. Якобы Липецкий обком выпустил какой-то предвыборный агитматериал, направленный, прежде всего, на отставку действующего губернатора.

В регионе 12-14 сентября пройдут выборы депутатов Липецкого городского совета, Елецкого городского округа, муниципальных округов в 12 районах области.

