СМИ: В Липецком обкоме КПРФ изъяли технику и документы
Сотрудники правоохранительных органов и сотрудники центра «Э» изъяли в офисе Липецкого обкома КПРФ компьютеры, карты памяти и документы.
Как заявил первый секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ Николай Разворотнев, силовики объяснили это тем, что поступило заявление от гражданина, поэтому они проведут обследование кабинетов, транспортных средств и техники.
Правоохранители намерены проверить все рабочие кабинеты обкома на наличие экстремистских материалов. Якобы Липецкий обком выпустил какой-то предвыборный агитматериал, направленный, прежде всего, на отставку действующего губернатора.
В регионе 12-14 сентября пройдут выборы депутатов Липецкого городского совета, Елецкого городского округа, муниципальных округов в 12 районах области.
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