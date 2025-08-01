Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма
Известный американский исполнитель Джастин Тимберлейк сообщил в соцсетях, что у него диагностировали болезнь Лайма, которую переносят клещи.
Заявление 44-летнего певца было приурочено к окончанию мирового тура Forget Tomorrow. Он рассказал, с чем ему пришлось столкнуться за кулисами. По словам Тимберлейка, во время гастролей он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту. Однако он решил продолжить тур, несмотря на болезнь.
Ранее Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ за езду в нетрезвом виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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