Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма

Известный американский исполнитель Джастин Тимберлейк сообщил в соцсетях, что у него диагностировали болезнь Лайма, которую переносят клещи.

Тимберлейк отказался извиняться после скандала с абортом Спирс

Заявление 44-летнего певца было приурочено к окончанию мирового тура Forget Tomorrow. Он рассказал, с чем ему пришлось столкнуться за кулисами. По словам Тимберлейка, во время гастролей он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту. Однако он решил продолжить тур, несмотря на болезнь.

Ранее Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ за езду в нетрезвом виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Певец

Горячие новости

Все новости

партнеры