Лавров заявил о намерении Запада нанести Москве поражение руками Украины
1 августа 202504:30
Намерение западных стран нанести Москве стратегическое поражение руками Украины стало очевидным в 2021 году, когда Вашингтон и Брюссель отказались от предложений России по гарантиям безопасности, сообщил «Российской газете» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, на Западе заявили, что никто не смеет ограничивать расширение Североатлантического альянса, в том числе за счет Украины.
Ранее Лавров сказал, что лидеры ЕС запрещают Украине вести переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru