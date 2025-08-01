Лавров заявил о намерении Запада нанести Москве поражение руками Украины

Намерение западных стран нанести Москве стратегическое поражение руками Украины стало очевидным в 2021 году, когда Вашингтон и Брюссель отказались от предложений России по гарантиям безопасности, сообщил «Российской газете» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: РФ желает понять, что стоит за словами Трампа о сроке урегулирования

По его словам, на Западе заявили, что никто не смеет ограничивать расширение Североатлантического альянса, в том числе за счет Украины.

Ранее Лавров сказал, что лидеры ЕС запрещают Украине вести переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:НАТОЗападУкраинаМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры