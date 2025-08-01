Лавров заявил о намерении Запада нанести Москве поражение руками Украины

По его словам, на Западе заявили, что никто не смеет ограничивать расширение Североатлантического альянса, в том числе за счет Украины.

Ранее Лавров сказал, что лидеры ЕС запрещают Украине вести переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

