СМИ: Меладзе отказался давать концерты в России

Его команда составила графики выступлений до 2026 года, все выступления пройдут за границей. В российских агентствах больше недоступно к заказу участие Меладзе в частных мероприятиях даже при условии анонимности. Пока неизвестно, когда сотрудничество с ним вновь станет возможно.

При этом Меладзе сохранил в РФ статус ИП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

