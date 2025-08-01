СМИ: Меладзе отказался давать концерты в России

Исполнитель Валерий Меладзе отказался от выступлений в России, сообщает издание «Абзац».

Директор Меладзе опроверг слухи о юбилейном концерте певца в России

Его команда составила графики выступлений до 2026 года, все выступления пройдут за границей. В российских агентствах больше недоступно к заказу участие Меладзе в частных мероприятиях даже при условии анонимности. Пока неизвестно, когда сотрудничество с ним вновь станет возможно.

При этом Меладзе сохранил в РФ статус ИП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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