СМИ: Меладзе отказался давать концерты в России
1 августа 202506:18
Исполнитель Валерий Меладзе отказался от выступлений в России, сообщает издание «Абзац».
Его команда составила графики выступлений до 2026 года, все выступления пройдут за границей. В российских агентствах больше недоступно к заказу участие Меладзе в частных мероприятиях даже при условии анонимности. Пока неизвестно, когда сотрудничество с ним вновь станет возможно.
При этом Меладзе сохранил в РФ статус ИП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru