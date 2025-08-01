Трамп: Новые санкции против России вряд ли будут эффективны

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что может ввести дополнительные санкции против Москвы, но не уверен в их эффективности.

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«Я не думаю, что санкции его (президента России Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях», — указал глава государства.

Он отметил, что, несмотря на сомнительную эффективность ограничительные меры будут введены. Трамп указал, что решение об этом он примет через восемь дней.

Американский лидер заявил, что опечален авиаударами России по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияСШАДональд Трамп

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