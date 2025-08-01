В Сенате США одобрили помощь Украине на 800 млн долларов
Комитет американского Сената по ассигнованиям заявил об одобрении помощи Киеву на 800 млн долларов в 2026 году.
Из заявления следует, что также было выделено 225 млн долларов странам Балтии, Бахрейну и Иордании на цели безопасности. Если законопроект будет одобрен и подписан президентом, средства будут выделены в рамках годового оборонного бюджета США.
Кроме того, комитет проголосовал за выделение 851,9 млрд долларов на 2026 год, которые, в том числе будут направлены на сдерживание России и Китая.
Ранее комитет по делам вооруженных сил Сената США одобрил продление программы военной помощи Украине до 2028 года с финансированием в объеме $500 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru