В Сенате США одобрили помощь Украине на 800 млн долларов

Из заявления следует, что также было выделено 225 млн долларов странам Балтии, Бахрейну и Иордании на цели безопасности. Если законопроект будет одобрен и подписан президентом, средства будут выделены в рамках годового оборонного бюджета США.

Кроме того, комитет проголосовал за выделение 851,9 млрд долларов на 2026 год, которые, в том числе будут направлены на сдерживание России и Китая.

Ранее комитет по делам вооруженных сил Сената США одобрил продление программы военной помощи Украине до 2028 года с финансированием в объеме $500 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

