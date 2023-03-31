Во Франции запретили делать паузы в футбольных матчах для игроков-мусульман
31 марта 202313:59
Федерация футбола Франции (FFF) запретила арбитрам прерывать матчи для игроков, исповедующих ислам, во время Рамадана, который продлится до 21 апреля. Об этом сообщил телеканал RMC Sport.
Отмечается, что подобные изменения правил не соответствуют уставу FFF. Согласно ему запрещены любые идеологические, политические, профсоюзные или религиозные проявления и выступления.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что христианам сложнее соблюдать пост, чем мусульманам.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru