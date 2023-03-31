Во Франции запретили делать паузы в футбольных матчах для игроков-мусульман

Федерация футбола Франции (FFF) запретила арбитрам прерывать матчи для игроков, исповедующих ислам, во время Рамадана, который продлится до 21 апреля. Об этом сообщил телеканал RMC Sport.

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Отмечается, что подобные изменения правил не соответствуют уставу FFF. Согласно ему запрещены любые идеологические, политические, профсоюзные или религиозные проявления и выступления.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что христианам сложнее соблюдать пост, чем мусульманам.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МусульманеФутболисты

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