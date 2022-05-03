Байден: Христианам в пост сложнее, чем мусульманам

Христианам в пост сложнее, чем мусульманам, сообщил президента США Джо Байден на приеме в честь окончания Рамадана, сообщает телеканал «360».

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По словам главы государства, «три основные религии во многом похожи». При этом глава Белого дома заявил, что «у вас есть небольшое преимущество в Рамадан: я должен соблюдать пост 40 дней. 40 дней без сладостей и мороженного».

Присутствующие отреагировали на слова Байдена смехом.

Ранее Джо Байден после окончания своего выступления в городе Сиэтл протянул кому-то руку для рукопожатия несмотря на то, что рядом с ним никого не было.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МусульманеСШАДжо Байден
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