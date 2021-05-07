Наследный принц Саудовской Аравии выплатит кредиты 150 должников в честь Рамадана
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд направит 13 млн саудовских риалов (около 3,5 млн долларов) на погашение кредитов более 150 жителей страны, находящихся в долговой тюрьме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
Благотворительная акция была начата в честь священного для мусульман месяца Рамадан. Кроме того, 87 млн риалов (около 23 млн долларов) глава страны пожертвует на благотворительность. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в честь Рамадана нуждающимся передадут 100 млн порций пищи.
Во время всего месяца мусульмане должны поститься, т.е. отказываться от еды и питья в дневное время, а также отстраниться от развлечений и половых отношений. Благотворительность считается частью поста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru