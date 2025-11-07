Похищенных в ОАЭ супругов из Петербурга убили ради криптовалюты

Задержанные по делу о пропаже семейной пары из Санкт-Петербурга, предположительно, похитили и убили супругов в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы завладеть их криптовалютными активами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, преступление произошло в октябре. Злоумышленники похитили мужчину и женщину, требуя от них перевести цифровые средства, после чего убили и закопали тела в пустынной местности. Сообщники подозреваемых арендовали автомобили и помещения, где удерживали потерпевших.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух человек по факту исчезновения супругов.

Погибшими, предварительно, оказались жители Санкт-Петербурга Роман и Анна Новак. Мужчина занимался криптовалютным бизнесом, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
