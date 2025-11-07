«В чем-то он прав. Журналистика в начале 90-х не просто переходила границы дозволенного, но и делала это с помощью тех олигархов, которые стали владельцами крупнейших средств массовой информации. И именно тогда, именно эти люди (их все знают по именам, кого-то уже в живых нет, кто-то за рубежом исчез), их СМИ начали разнузданную политическую и личную травлю очень многих достойных людей. И журналисты - не все, конечно, - выполняли, к сожалению, олигархические заказы», - сказал Гусев.

Тем не менее, в начале 1990-х формировалась российская журналистика и именно в тот период появились имена, которые погибли за правду, войдя в историю профессии.

«Все-таки давайте вспомним, что в это же время был и Дима Холодов и многие другие, кто боролись за правду. Многие из них погибли, их имена остались в истории журналистики как очень честные, порядочные профессионалы. Но я не могу до конца согласиться с тем, что нужно всех сразу очернить вот этой фразой. Именно в тот период журналистика вставала на ноги, мы это все помним и хорошо знаем», - напомнил главред МК.

На вопрос, скучает ли он по той гласности и свободе слова, которая была в 1990-х, Павел Гусев ответил отрицательно.

«Не скучаю. Дело в том, что нужно учитывать, что страна развивается, и мы должны жить в рамках законов, которые есть в нашей стране», - сказал он.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее в беседе с НСН заявил, что в недалеком будущем искусственный интеллект возьмет на себя часть обязанностей журналистов, в частности, работу с большими объемом данных, однако пока что технологии не смогут вести репортажи «с полей» или с фронта, равно как и сочинять новые интересные материалы.

