Гусев поддержал мнение, что журналисты 90-х толкали Россию в пропасть
Главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев рассказал НСН, что не может полностью согласиться с гендиретором ТАСС, обвинившим журналистов начала 1990-х в том, что они помогали нестись России в пропасть.
Часть журналистов в начале 1990-х выполняла заказы олигархов, нередко занимаясь откровенной политической травлей, но среди них было много достойных представителей профессии, которые заплатили жизнью за свободу слова, рассказал НСН председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев.
Журналисты 1990-х во многом виноваты, что Россию в то время «несло в пропасть», утверждает гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. По его словам, представители профессии были безответственны и «могли убить, поджечь, разрушить» словом «печатным и эфирным», Сейчас же, по его мнению, понимание профессии изменилось. Гусев частично поддержал коллегу.
«В чем-то он прав. Журналистика в начале 90-х не просто переходила границы дозволенного, но и делала это с помощью тех олигархов, которые стали владельцами крупнейших средств массовой информации. И именно тогда, именно эти люди (их все знают по именам, кого-то уже в живых нет, кто-то за рубежом исчез), их СМИ начали разнузданную политическую и личную травлю очень многих достойных людей. И журналисты - не все, конечно, - выполняли, к сожалению, олигархические заказы», - сказал Гусев.
Тем не менее, в начале 1990-х формировалась российская журналистика и именно в тот период появились имена, которые погибли за правду, войдя в историю профессии.
«Все-таки давайте вспомним, что в это же время был и Дима Холодов и многие другие, кто боролись за правду. Многие из них погибли, их имена остались в истории журналистики как очень честные, порядочные профессионалы. Но я не могу до конца согласиться с тем, что нужно всех сразу очернить вот этой фразой. Именно в тот период журналистика вставала на ноги, мы это все помним и хорошо знаем», - напомнил главред МК.
На вопрос, скучает ли он по той гласности и свободе слова, которая была в 1990-х, Павел Гусев ответил отрицательно.
«Не скучаю. Дело в том, что нужно учитывать, что страна развивается, и мы должны жить в рамках законов, которые есть в нашей стране», - сказал он.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее в беседе с НСН заявил, что в недалеком будущем искусственный интеллект возьмет на себя часть обязанностей журналистов, в частности, работу с большими объемом данных, однако пока что технологии не смогут вести репортажи «с полей» или с фронта, равно как и сочинять новые интересные материалы.
