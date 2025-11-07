Швейцария поддержит визовые ограничения ЕС для россиян

Швейцария присоединится к новым визовым ограничениям Евросоюза для граждан России, поскольку решения Европейской комиссии имеют юридическую силу и для Берна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретариат по миграции страны.

В ведомстве отметили, что как ассоциированный участник Шенгенского соглашения, Швейцария обязана внедрять все изменения, касающиеся визового режима.

«Из Испании в Португалию»: Кого коснется запрет шенгенских мультивиз

Новые правила, ограничивающие выдачу многократных шенгенских виз россиянам, вступят в силу с субботы.

Ранее Еврокомиссия объявила о решении сократить количество многократных виз для граждан РФ в рамках ужесточения визовой политики ЕС, передает «Радиоточка НСН».

