Швейцария поддержит визовые ограничения ЕС для россиян
Швейцария присоединится к новым визовым ограничениям Евросоюза для граждан России, поскольку решения Европейской комиссии имеют юридическую силу и для Берна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретариат по миграции страны.
В ведомстве отметили, что как ассоциированный участник Шенгенского соглашения, Швейцария обязана внедрять все изменения, касающиеся визового режима.
Новые правила, ограничивающие выдачу многократных шенгенских виз россиянам, вступят в силу с субботы.
Ранее Еврокомиссия объявила о решении сократить количество многократных виз для граждан РФ в рамках ужесточения визовой политики ЕС, передает «Радиоточка НСН».
