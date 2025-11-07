СМИ: Водителя из кортежа Анджелины Джоли удерживают в украинском военкомате
Водитель, сопровождавший голливудскую актрису Анджелину Джоли во время ее визита на Украину, до сих пор находится в территориальном центре комплектования (военкомате) Николаевской области. Об этом сообщиает издание «Обозреватель» со ссылкой на его девушку Юлию Лотицкую.
По словам Лотицкой, мужчина по имени Дмитрий Пищиков связался с ней накануне вечером и сообщил, что находится в Вознесенске, в местном военкомате. До этого он долго не выходил на связь, а его телефон был выключен.
В Николаевском областном военкомате ситуацию пока не комментируют.
Ранее украинские СМИ писали, что во время гуманитарной поездки Джоли в Херсонскую область ее водителя задержали представители военкомата. По данным агентства УНИАН, Пищиков теперь может быть мобилизован в украинские вооруженные силы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны предложило отправлять резервистов на сборы для охраны инфраструктуры
- В Пензе арестовали двух адвокатов по делу о хищении 2,7 миллиона рублей
- «Франкенштейна» дель Торо назвали аттракционом без глубины
- СМИ: Водителя из кортежа Анджелины Джоли удерживают в украинском военкомате
- Швейцария поддержит визовые ограничения ЕС для россиян
- Гусев поддержал мнение, что журналисты 90-х толкали Россию в пропасть
- В Госдуме назвали последствия для ЕС из-за запрета на визы для россиян
- Похищенных в ОАЭ супругов из Петербурга убили ради криптовалюты
- В «охлаждении» сим-карт увидели борьбу с вражескими дронами
- Следком назвал две версии крушения вертолета в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru