СМИ: Водителя из кортежа Анджелины Джоли удерживают в украинском военкомате

Водитель, сопровождавший голливудскую актрису Анджелину Джоли во время ее визита на Украину, до сих пор находится в территориальном центре комплектования (военкомате) Николаевской области. Об этом сообщиает издание «Обозреватель» со ссылкой на его девушку Юлию Лотицкую.

По словам Лотицкой, мужчина по имени Дмитрий Пищиков связался с ней накануне вечером и сообщил, что находится в Вознесенске, в местном военкомате. До этого он долго не выходил на связь, а его телефон был выключен.

СМИ: Анджелине Джоли пришлось лично вызволять охранника из военкомата на Украине

В Николаевском областном военкомате ситуацию пока не комментируют.

Ранее украинские СМИ писали, что во время гуманитарной поездки Джоли в Херсонскую область ее водителя задержали представители военкомата. По данным агентства УНИАН, Пищиков теперь может быть мобилизован в украинские вооруженные силы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВоенкоматыУкраинаАнжелина Джоли

