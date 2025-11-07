СМИ: Водителя из кортежа Анджелины Джоли удерживают в украинском военкомате

Водитель, сопровождавший голливудскую актрису Анджелину Джоли во время ее визита на Украину, до сих пор находится в территориальном центре комплектования (военкомате) Николаевской области. Об этом сообщиает издание «Обозреватель» со ссылкой на его девушку Юлию Лотицкую.

По словам Лотицкой, мужчина по имени Дмитрий Пищиков связался с ней накануне вечером и сообщил, что находится в Вознесенске, в местном военкомате. До этого он долго не выходил на связь, а его телефон был выключен.