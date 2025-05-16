«Заниматься должны все!»: В Госдуме призвали расширить программу по физкультуре

Зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил НСН, что для детей с проблемами со здоровьем должны быть разработаны свои программы. 

Заниматься физкультурой в школах должны абсолютно все, поэтому основную программу следует расширить с учетом физических особенностей учащихся, заявил НСН зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

Российские школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре, заявили в Общественной палате. Член ОП Татарстана Ольга Павлова считает, что в детских садах и школах также должны появиться программы для детей, у которых не основная группа здоровья, передает ТАСС. Она назвала этот предмет одним из главнейших. Берулава напомнил, что в России уже есть ГТО. Прохождение ГТО позволяет проверить собственную физическую подготовку. Для школьников это еще и шанс получить льготы при поступлении в вуз.

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«У нас уже есть ГТО (всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»), мы сдаем. Если человеку здоровье не позволяет полноценно заниматься физкультурой, просто берут медицинские справки. Я считаю, что физкультуре надо уделять особое внимание. Если есть какие-то проблемы со здоровьем у ребенка, нужно конкретно для него разрабатывать упражнения. Заниматься физкультурой должны все! Идеальный учитель физкультуры – это тот, который прошел специальную физическую подготовку в вузах. Главное, конечно, любить детей! Физкультура – это особенный предмет, дети должны ходить на него с удовольствием», - отметил он.

Ранее Министерство просвещения предложило исключить из уроков физкультуры в российских школах гольф и чир-спорт (чирлидинг), поскольку «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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