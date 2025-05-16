«У нас уже есть ГТО (всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»), мы сдаем. Если человеку здоровье не позволяет полноценно заниматься физкультурой, просто берут медицинские справки. Я считаю, что физкультуре надо уделять особое внимание. Если есть какие-то проблемы со здоровьем у ребенка, нужно конкретно для него разрабатывать упражнения. Заниматься физкультурой должны все! Идеальный учитель физкультуры – это тот, который прошел специальную физическую подготовку в вузах. Главное, конечно, любить детей! Физкультура – это особенный предмет, дети должны ходить на него с удовольствием», - отметил он.

Ранее Министерство просвещения предложило исключить из уроков физкультуры в российских школах гольф и чир-спорт (чирлидинг), поскольку «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам, передает «Радиоточка НСН».

