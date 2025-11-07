Следком назвал две версии крушения вертолета в Дагестане
Следствие рассматривает разные версии крушения вертолёта в Дагестане. Об этом со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома РФ пишет RT.
В ведомстве уточнили, что речь идёт об ошибке пилотирования, технической неисправности воздушного судна и другие версии.
«Проводятся осмотры, допросы, выемки и иные процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента», - говорится в сообщении.
Крушение частного вертолёта в районе города Избербаш произошло 7 ноября, погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
