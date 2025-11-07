«Сим-карты российских операторов используются в беспилотниках ВСУ самолетного типа дальнего радиуса действия, которые атакуют критически важные объекты инфраструктуры на территории России и попадают в жилые дома. Однозначно можно сказать, что мера по “охлаждению” сим-карт и по контролю над ними оправдана. Это снизит вероятность того, что сим-карты будут закупаться в большом объеме в России незаконными путями с использованием подставных лиц и впоследствии использоваться для управления беспилотниками. Дронами теперь не смогут управлять дистанционно. Конечно, это временные меры, когда ситуация стабилизируется, они будут возвращены в обратную сторону», — сказал Кондратьев.

Собеседник НСН также пояснил, как сим-карты помогали противнику управлять полетом беспилотников.

«Чтобы использовать мобильный интернет на территории России, нужно приобрести в России сим-карты и установить их в радиомодемы, которые находятся внутри беспилотных комплексов. Зачастую в одном беспилотном комплексе могут находиться несколько радиомодемов с несколькими сим-картами разных операторов, чтобы в процессе пролета автоматика могла бы выбирать ту сим-карту, у которой более уверенный прием и более высокая скорость интернета. В основном все беспилотники используют полетные контроллеры, внутрь которых можно “зашить” или записать заранее подготовленное полетное задание, фактически это программа полета по определенным контрольным точкам, где конечной точкой является точка удара. Все беспилотники летят в автоматическом режиме, но периодически полет контролируют извне — если дрон преодолел российский эшелон ПВО, он должен выйти на связь и сообщить свои координаты. Надо, чтобы была возможность вмешаться в ход полета, донаправить его. Для этого и нужны сим-карты, это канал связи для управления дроном и для получения необходимой информации», — подытожил он.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский подтвердил, что ввод периода «охлаждения» после роуминга направлен на ограничение работы сим-карт, используемых при атаках беспилотников, однако техническая сторона процедуры требует тщательной проработки, торопиться с ее введением не стоит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

