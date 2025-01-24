FIDE допустила шахматистов РФ до 18 лет к командным турнирам
Международная шахматная федерация приняла решение о допуске юношеских команд (до 18 лет) из России к участию в турнирах в нейтральном статусе. Аналогичное постановление принято по юношеской сборной Белоруссии, проинформировала пресс-служба FIDE.
Кроме того, участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе разрешили российским и белорусским шахматистам с ограниченными возможностями здоровья.
Совет FIDE 16 марта 2022 года запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации в рамках санкционных мер в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Федерация шахмат России обратилась к спонсорам отечественных шахматистов с предложением включить в контракты пункт, который обязывал бы спортсменов возвращать спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. Такую инициативу в начале 2025 года выдвинул президент ФШР Андрей Филатов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru