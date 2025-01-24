FIDE допустила шахматистов РФ до 18 лет к командным турнирам

Международная шахматная федерация приняла решение о допуске юношеских команд (до 18 лет) из России к участию в турнирах в нейтральном статусе. Аналогичное постановление принято по юношеской сборной Белоруссии, проинформировала пресс-служба FIDE.

Кроме того, участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе разрешили российским и белорусским шахматистам с ограниченными возможностями здоровья.