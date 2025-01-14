«Великолепно соображает»: в ФШР рассказали о юном шахматисте-рекордсмене из РФ

По его словам, впервые будущего юного международного мастера он встретил три года назад. Это произошло на одном из праздников Московского спорта в «Лужниках», где Шогджиев сыграл показательную партию с чемпионом мира Анатолием Карповым.

Смагин подчеркнул, что уже того было видно, что мальчик «очень любит шахматы и готов играть».

«Были видны задатки большого спортсмена. Собственно говоря, пока и не ошиблись», - заключил он.

Ранее Шогджиев установил мировой рекорд, став самым юным шахматистом, получившим балл международного мастера в возрасте 9 лет 10 месяцев 7 дней, сообщает RT.

