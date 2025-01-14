«Великолепно соображает»: в ФШР рассказали о юном шахматисте-рекордсмене из РФ

Девятилетний шахматист-рекордсмен из России Роман Шогджиев великолепно соображает и обладает отличной реакцией. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил вице-президент Федерации шахмат РФ Сергей Смагин.

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По его словам, впервые будущего юного международного мастера он встретил три года назад. Это произошло на одном из праздников Московского спорта в «Лужниках», где Шогджиев сыграл показательную партию с чемпионом мира Анатолием Карповым.

Смагин подчеркнул, что уже того было видно, что мальчик «очень любит шахматы и готов играть».

«Были видны задатки большого спортсмена. Собственно говоря, пока и не ошиблись», - заключил он.

Ранее Шогджиев установил мировой рекорд, став самым юным шахматистом, получившим балл международного мастера в возрасте 9 лет 10 месяцев 7 дней, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Федерации шахмат России
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