«Великолепно соображает»: в ФШР рассказали о юном шахматисте-рекордсмене из РФ
Девятилетний шахматист-рекордсмен из России Роман Шогджиев великолепно соображает и обладает отличной реакцией. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил вице-президент Федерации шахмат РФ Сергей Смагин.
По его словам, впервые будущего юного международного мастера он встретил три года назад. Это произошло на одном из праздников Московского спорта в «Лужниках», где Шогджиев сыграл показательную партию с чемпионом мира Анатолием Карповым.
Смагин подчеркнул, что уже того было видно, что мальчик «очень любит шахматы и готов играть».
«Были видны задатки большого спортсмена. Собственно говоря, пока и не ошиблись», - заключил он.
Ранее Шогджиев установил мировой рекорд, став самым юным шахматистом, получившим балл международного мастера в возрасте 9 лет 10 месяцев 7 дней, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области
- Императорский удав попытался незаконно заселиться в гостиницу в Москве
- ООН: Расчистка обломков в Газе может обойтись в 700 млн долларов
- Россияне положили на депозиты в иностранных банках максимальную с 2018 года сумму
- Аналитики назвали любимый вкус чипсов россиян в 2024 году
- Блогер Елена Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям
- В Кремле поприветствовали сделку по урегулированию в секторе Газа
- Певцова сняли с гастролей театра «Ленком» в Санкт-Петербурге
- В 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ
- Картаполов заявил, что в новой мобилизации нет необходимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru