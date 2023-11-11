Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани
Фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.
Судьи оценили выступление Валиевой в 81,09 балл. На второй ступени расположилась Софья Муравьёва, в активе которой 77,02 баллов. Замкнула тройку сильнейших Алина Горбачева, которой арбитры поставили 73,29 балла.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что перенос слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде на 9 и 10 ноября является издевательством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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