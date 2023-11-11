Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани

Судьи оценили выступление Валиевой в 81,09 балл. На второй ступени расположилась Софья Муравьёва, в активе которой 77,02 баллов. Замкнула тройку сильнейших Алина Горбачева, которой арбитры поставили 73,29 балла.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что перенос слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде на 9 и 10 ноября является издевательством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

