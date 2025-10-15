Ведущая премии «Все Цвета Джаза» призналась, что «болеет душой» за участников
Ведущая церемонии вручения премии «Все Цвета Джаза» певица Мариам Мерабова рассказала НСН, что участие в конкурсе дает творческий стимул для музыкантов.
Жюри премии «Все Цвета Джаза» приходится прослушивать большое количество музыкантов, для каждого из них участие в джазовом конкурсе - стимул для развития, заявила НСН певица, ведущая церемонии вручения премии Мариам Мерабова.
19 ноября на сцене театра «ОДЕОН» состоится одиннадцатая церемония вручения ежегодной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза». Награды будут вручены в номинациях: «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Прием заявок стартовал стартовал середине сентября и завершится 20 октября на сайте радиостанции radiojazzfm.ru. Отобрать финалистов помогут слушатели в открытом голосовании, которое продлится с 27 октября по 10 ноября, тройки лидеров объявят в эфире. После экспертное звёздное жюри определит лучших, имена которых станут известны на церемонии в театре «ОДЕОН». Ведущими церемонии станут певица Мариам Мерабова и певец Дмитрий Носков.
«Быть ведущей такого большого мероприятия – это большая ответственность. С другой стороны, вести премию легко, потому что я знаю практически всех участников и за каждого болею душой. Победа – это огромное признание, потому что это единственная джазовая премия в России, которая организована на таком высочайшем уровне. Жюри приходится слушать достаточно большой объем материала, и мы все болеем как за исполнителей, так и за площадки. Конечно, когда премия дает стимул номинантам в творческом плане, мы просто счастливы. Но нужно понимать, что все в руках самого человека и каждый может сказать свое слово в искусстве. Джаз – это великолепное направление. Оно одновременно и элитарное, а в последнее время – народное, потому что с развитием фестивального движения стало массовым», – сказала Мариам Мерабова.
Трубач, лауреат премии «Все Цвета Джаза» 2018 года Вадим Эйленкриг заявил НСН, что считает премию Радио JAZZ единственной в России по-настоящему престижной джазовой наградой.
«Несмотря на то, что джаз – это академическое и серьезное искусство, которое собирает целые залы, огромные фестивали, не говоря про ежедневные концерты в каждом крупном городе России, и при этом есть всего одна по-настоящему престижная премия - от Радио JAZZ», – сказал Эйленкриг.
В жюри в 2025 году войдут: народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик.
Участников и гостей мероприятия ждут выступления Сергея Мазаева и его коллектива QUEENtet, Сергея Жилина и «Фонограф-Джаз-Бэнда», Петра Востокова и Большого Джазового Оркестра, шоу-театра CINEMA.
