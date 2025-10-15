СМИ: Уиткофф покинет администрацию Трампа и займется своим бизнесом
Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может покинуть администрацию американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет издание Middle East Eye, ссылаясь на осведомленные источники.
По данным СМИ, Уиткофф намерен оставить свой пост, чтобы сфокусироваться на собственном бизнесе «после "изнурительного" графика дипломатической работы на Ближнем Востоке».
Когда именно спецпосланник покинет администрацию Трампа, не уточняется.
Стив Уиткофф занимает должность специального посланника президента США с 2024 года, он отвечает за урегулирование в секторе Газа и на Украине.
