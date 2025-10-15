Володин: Госдума приняла 144 закона о поддержке участников СВО

Госдума приняла 144 закона о поддержке участников специальной военной операции. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По словам спикера Госдумы, имеющие отношение к СВО вопросы рассматривают в приоритетном порядке.

«Мы с вами сформировали правовое поле на основе 144 ранее принятых федеральных законов», - подчеркнул Володин.

Он указал, что палата оперативно реагирует на запросы участников СВО. Как отметил Володин, бойцы и их семьи не должны нуждаться ни в чем, этот вопрос «на отдельном контроле».

Между тем президент Владимир Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:СпецоперацияГосдумаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры