Володин: Госдума приняла 144 закона о поддержке участников СВО
Госдума приняла 144 закона о поддержке участников специальной военной операции. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании.
По словам спикера Госдумы, имеющие отношение к СВО вопросы рассматривают в приоритетном порядке.
«Мы с вами сформировали правовое поле на основе 144 ранее принятых федеральных законов», - подчеркнул Володин.
Он указал, что палата оперативно реагирует на запросы участников СВО. Как отметил Володин, бойцы и их семьи не должны нуждаться ни в чем, этот вопрос «на отдельном контроле».
Между тем президент Владимир Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты.
