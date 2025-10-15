Песков: Запад провоцирует Украину на продолжение войны
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что он открыт для перевода процесса по Украине в политико-дипломатическое русло. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время с этим существуют проблемы, возникшие не по вине Москвы, а из-за того, что европейцы ежедневно провоцируют Киев на продолжение войны.
«В этих условиях в настоящий момент пока каких-то альтернатив сложившейся паузе мы не усматриваем», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия остаётся готовой к мирному урегулированию на Украине, однако «за неимением других альтернатив», продолжает СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
