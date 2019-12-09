В WADA назвали условие участия России в ЧМ-2022 в случае отбора
В случае попадания в финальную часть чемпионата мира по футболу в 2022 году сборная России выступит в Катаре в нейтральном статусе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор.
Ранее сегодня стало известно, что WADA приняло решение отстранить нашу страну от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории на четыре года.
В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя решение исполкома WADA, высказал мнение о том, что оно является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая «приобрела уже хроническую форму».
Между тем, к Олимпийским играм не будут допущены 145 российских спортсменов, данные которых в базе в Московской антидопинговой лаборатории были удалены или изменены. Речь идет о летних Играх 2020 года. Об этом этом сообщил руководитель Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.
Он подчеркнул, что публикация имен спортсменов будет зависеть от того, сможет ли WADA получить достоверные доказательства их нарушений. Речь идет о пробах, которые были взяты в период с 2012 по 2015 год.
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