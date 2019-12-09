В WADA назвали условие участия России в ЧМ-2022 в случае отбора

В случае попадания в финальную часть чемпионата мира по футболу в 2022 году сборная России выступит в Катаре в нейтральном статусе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор.

Ранее сегодня стало известно, что WADA приняло решение отстранить нашу страну от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории на четыре года.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя решение исполкома WADA, высказал мнение о том, что оно является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая «приобрела уже хроническую форму».