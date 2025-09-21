Лидер «Формулы-1» Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана
Австралийский гонщик «Формулы-1» из команды «Макларен» Оскар Пиастри разбил болид в пятом повороте первого круга 17-го этапа Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает «Чемпионат.ру».
Пиастри после заминки на старте откатился в конец пелотона и в борьбе не вписался в поворот, отправив машину в отбойник. Гонщик не пострадал, однако болид получил серьезные повреждения и сошел с дистанции. Также его оштрафовали на 5 секунд за фальстарт. При этом Международная автомобильная федерация (ФИА) подвердила, что Пиастри не потеряет позиции в Сингапуре так как пятисекундные штрафы не переносятся на следующую гонку.
Несмотря на сход в гонке, Пиастри (324 очка) сохранит лидерство в личном зачёте чемпионата. В этом году 24‑летний гонщик одержал семь побед в чемпионате. Его главный соперник в зачете — напарник Ландо Норрис, у которого 293 очка.
Дистанция Гран‑при Азербайджана 51 круг, на данный момент в гонке лидирует обладатель поул‑позиции Макс Ферстаппен («Ред Булл»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
