Лидер «Формулы-1» Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана

Пиастри после заминки на старте откатился в конец пелотона и в борьбе не вписался в поворот, отправив машину в отбойник. Гонщик не пострадал, однако болид получил серьезные повреждения и сошел с дистанции. Также его оштрафовали на 5 секунд за фальстарт. При этом Международная автомобильная федерация (ФИА) подвердила, что Пиастри не потеряет позиции в Сингапуре так как пятисекундные штрафы не переносятся на следующую гонку.

Несмотря на сход в гонке, Пиастри (324 очка) сохранит лидерство в личном зачёте чемпионата. В этом году 24‑летний гонщик одержал семь побед в чемпионате. Его главный соперник в зачете — напарник Ландо Норрис, у которого 293 очка.

Дистанция Гран‑при Азербайджана 51 круг, на данный момент в гонке лидирует обладатель поул‑позиции Макс Ферстаппен («Ред Булл»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».