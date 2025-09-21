Президент Сирии прибыл в США с первым за последние 58 лет визитом

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным Syria TV, это первый официальный визит сирийского лидера в США с 1967 года.

Трамп встретился с временным президентом Сирии

Как сообщает телеканал, аш-Шараа сопровождают четыре министра. Визит предоставит возможность обсудить восстановление дипломатических связей между Сирией и США, включая открытие посольства Сирии в Вашингтоне.

24 сентября аш-Шараа выступит на сессии ГА ООН. Корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что готовится встреча президента США Дональда Трампа с сирийским лидером на полях ассамблеи.

Ранее, 14 мая, Трамп и аш-Шараа провели переговоры в Эр-Рияде. Тогда американский президент объявил о начале снятия санкций, действовавших против Дамаска десятилетиями. 1 июля он подписал указ об их отмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

