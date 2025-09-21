Президент Сирии прибыл в США с первым за последние 58 лет визитом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным Syria TV, это первый официальный визит сирийского лидера в США с 1967 года.
Как сообщает телеканал, аш-Шараа сопровождают четыре министра. Визит предоставит возможность обсудить восстановление дипломатических связей между Сирией и США, включая открытие посольства Сирии в Вашингтоне.
24 сентября аш-Шараа выступит на сессии ГА ООН. Корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что готовится встреча президента США Дональда Трампа с сирийским лидером на полях ассамблеи.
Ранее, 14 мая, Трамп и аш-Шараа провели переговоры в Эр-Рияде. Тогда американский президент объявил о начале снятия санкций, действовавших против Дамаска десятилетиями. 1 июля он подписал указ об их отмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Сирии прибыл в США с первым за последние 58 лет визитом
- Хинштейн официально стал губернатором Курской области
- Лидер «Формулы-1» Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана
- DJ Smash предрек диско всплеск популярности в России в 2026 году
- Московское «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург»
- Балицкий: При обстреле Васильевки Запорожской области пострадали 12 человек
- Российский фигурист Гуменник выиграл турнир в Китае и завоевал путёвку на ОИ-2026
- Народный артист РФ Игорь Матвиенко пошутил, что хочет выступить на «Интервидении-2026»
- Лавров рассказал о провалившихся попытках сорвать «Интервидение»
- Климатолог: К 2050 году зимы в Москве потеплеют на 1–3 градуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru