Хинштейн официально стал губернатором Курской области

Хинштейн выразил благодарность жителям Курской области за поддержку его кандидатуры и подчеркнул, что вступление в должность губернатора является значимым событием для региона.

Ранее в России завершился Единый день голосования, который длился с 12 по 14 сентября. Хинштейн, выдвинутый партией «Единая Россия», получил на выборах губернатора 86,92% голосов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».