Хинштейн официально стал губернатором Курской области

Александр Хинштейн, ранее временно исполнявший обязанности главы Курской области, официально стал губернатором региона. Об этом сообщает ТАСС.

Все действующие российские губернаторы переизбрались на новые сроки

Хинштейн выразил благодарность жителям Курской области за поддержку его кандидатуры и подчеркнул, что вступление в должность губернатора является значимым событием для региона.

Ранее в России завершился Единый день голосования, который длился с 12 по 14 сентября. Хинштейн, выдвинутый партией «Единая Россия», получил на выборах губернатора 86,92% голосов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
