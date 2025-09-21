Хинштейн официально стал губернатором Курской области
21 сентября 202515:17
Александр Хинштейн, ранее временно исполнявший обязанности главы Курской области, официально стал губернатором региона. Об этом сообщает ТАСС.
Хинштейн выразил благодарность жителям Курской области за поддержку его кандидатуры и подчеркнул, что вступление в должность губернатора является значимым событием для региона.
Ранее в России завершился Единый день голосования, который длился с 12 по 14 сентября. Хинштейн, выдвинутый партией «Единая Россия», получил на выборах губернатора 86,92% голосов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
