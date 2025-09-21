Московское «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург»

Игра в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Голы за «Динамо» забили Эль-Мехди Маухуб (57-я минута), Максим Осипенко (85-я, с пенальти) и Ульви Бабаев (90+7). За «Оренбург» отличился Максим Савельев (90+9).

«Динамо» с 12 очками занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» с 7 очками находится на 13-м месте, продлив безвыигрышную серию в чемпионате до четырёх матчей.

В следующем туре 26 сентября «Динамо» встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а 27 сентября «Оренбург» сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».