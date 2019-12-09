Заседание совета РУСАДА по решению WADA состоится 19 декабря
Заседание совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросу дальнейшей позиции организации в отношении решения исполкома WADA состоится 19 декабря. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.
Он отметил, что организация и наблюдательный совет будут прилагать все усилия для того, чтобы защищать интересы «чистых» спортсменов.
Ранее сегодня стало известно, что исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Между тем, вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд призвала Россию извиниться за манипуляции с допингом. Она подчеркнула, что отстранение России от крупных международных соревнований на четыре года – крупнейший скандал в истории мирового спорта. По ее словам, Россия должна принести извинения за ту «боль», которая она причинила болельщикам и спортсменам.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей