Балицкий: При обстреле Васильевки Запорожской области пострадали 12 человек

По данным Балицкого, среди пострадавших — ребенок 2024 года рождения, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее губернатор сообщал, что при обстреле многоэтажного дома на улице Театральной пострадали десять человек, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Балицкий подчеркнул, что поддерживает постоянную связь с оперативными службами. Он также отметил, что сохраняется угроза новых ударов по району.

Накануне как минимум три украинских беспилотника атаковали здание учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».