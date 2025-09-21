Балицкий: При обстреле Васильевки Запорожской области пострадали 12 человек
В результате обстрела со стороны ВСУ населённого пункта Васильевка в Запорожской области пострадали 12 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По данным Балицкого, среди пострадавших — ребенок 2024 года рождения, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее губернатор сообщал, что при обстреле многоэтажного дома на улице Театральной пострадали десять человек, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.
Балицкий подчеркнул, что поддерживает постоянную связь с оперативными службами. Он также отметил, что сохраняется угроза новых ударов по району.
Накануне как минимум три украинских беспилотника атаковали здание учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн официально стал губернатором Курской области
- Лидер «Формулы-1» Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана
- DJ Smash предрек диско всплеск популярности в России в 2026 году
- Московское «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург»
- Балицкий: При обстреле Васильевки Запорожской области пострадали 12 человек
- Российский фигурист Гуменник выиграл турнир в Китае и завоевал путёвку на ОИ-2026
- Народный артист РФ Игорь Матвиенко пошутил, что хочет выступить на «Интервидении-2026»
- Лавров рассказал о провалившихся попытках сорвать «Интервидение»
- Климатолог: К 2050 году зимы в Москве потеплеют на 1–3 градуса
- ЦБТ: В РФ можно будет подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru