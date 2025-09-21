Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира выиграл вторую гонку подряд и четвертую в этом сезоне. Вторым финишировал британец Джордж Расселл из «Мерседеса», третье место занял испанец Карлос Сайнс из «Уильямса».

Лидер чемпионата, австралиец Оскар Пиастри из «Макларена», разбил болид на первом круге и не смог продолжить гонку. Несмотря на это, он удержал первое место в чемпионате с 324 очками. На второй позиции идет его напарник по команде, британец Ландо Норрис, с 299 очками. Третье место занимает Макс Ферстаппен с 255 очками. В Кубке конструкторов лидерство сохраняет «Макларен» с 623 очками, в тройку также входят «Мерседес» (290 очков) и «Феррари» (286 очков).

Следующий этап «Формулы-1» состоится 3-5 октября в Сингапуре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

