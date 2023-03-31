В Ульяновске оштрафовали болельщика за банан, брошенный в бразильского полузащитника «Зенита»

Суд в Ульяновске оштрафовал на 5 тысяч рублей болельщика, который бросил банан во время футбольного матча между местной «Волгой» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Встреча 1/4 финала Кубка России между командами прошла 25 февраля в Ульяновске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В ходе матча один из болельщиков бросил банан в бразильского полузащитника питерского клуба Вендела. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС после этого оштрафовал ульяновскую «Волгу» на 500 тысяч рублей, кроме того один матч Кубка России должен был пройти при пустых трибунах, передает РИА Новости.

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10 марта полиция задержала болельщика, кинувшего банан на поле. Он признался и раскаялся в содеянном. На него был составлен административный протокол. Кроме штрафа суд запретил ему в течение года посещать спортивные мероприятия.

По поручению президента необходимо очень быстро упростить правила выдачи Fan ID, заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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