В Ульяновске оштрафовали болельщика за банан, брошенный в бразильского полузащитника «Зенита»

Суд в Ульяновске оштрафовал на 5 тысяч рублей болельщика, который бросил банан во время футбольного матча между местной «Волгой» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Встреча 1/4 финала Кубка России между командами прошла 25 февраля в Ульяновске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В ходе матча один из болельщиков бросил банан в бразильского полузащитника питерского клуба Вендела. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС после этого оштрафовал ульяновскую «Волгу» на 500 тысяч рублей, кроме того один матч Кубка России должен был пройти при пустых трибунах, передает РИА Новости.