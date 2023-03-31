В Ульяновске оштрафовали болельщика за банан, брошенный в бразильского полузащитника «Зенита»
Суд в Ульяновске оштрафовал на 5 тысяч рублей болельщика, который бросил банан во время футбольного матча между местной «Волгой» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Встреча 1/4 финала Кубка России между командами прошла 25 февраля в Ульяновске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В ходе матча один из болельщиков бросил банан в бразильского полузащитника питерского клуба Вендела. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС после этого оштрафовал ульяновскую «Волгу» на 500 тысяч рублей, кроме того один матч Кубка России должен был пройти при пустых трибунах, передает РИА Новости.
10 марта полиция задержала болельщика, кинувшего банан на поле. Он признался и раскаялся в содеянном. На него был составлен административный протокол. Кроме штрафа суд запретил ему в течение года посещать спортивные мероприятия.
По поручению президента необходимо очень быстро упростить правила выдачи Fan ID, заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
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