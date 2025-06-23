В Абхазии сотрудницу Минтуризма уволили за критику туристов из России
Сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая, заявившая, что республике «не нужны русские туристы за 300 рублей», была уволена. Об этом Telegram-каналу Mash заявил глава ведомства Астамур Логуа.
Комментируя слова бывшей подчинённой, он указал, что в Абхазии рады всем.
«В культурном коде абхазского народа нет такого отношения к туристам, к гостям нашей республики», - подчеркнул Логуа.
Ранее Лакербая заявила, что Абхазии не выгодно принимать туристов из России, которые не покупают сувениры и абхазскую сельскохозяйственную продукцию, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru