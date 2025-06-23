В Абхазии сотрудницу Минтуризма уволили за критику туристов из России

Сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая, заявившая, что республике «не нужны русские туристы за 300 рублей», была уволена. Об этом Telegram-каналу Mash заявил глава ведомства Астамур Логуа.

Минтуризма Абхазии: Слова о нищих российских туристах вырвали из контекста

Комментируя слова бывшей подчинённой, он указал, что в Абхазии рады всем.

«В культурном коде абхазского народа нет такого отношения к туристам, к гостям нашей республики», - подчеркнул Логуа.

Ранее Лакербая заявила, что Абхазии не выгодно принимать туристов из России, которые не покупают сувениры и абхазскую сельскохозяйственную продукцию, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыРоссиянеУвольнениеАбхазия

Горячие новости

Все новости

партнеры