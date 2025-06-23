Сербия полностью остановила экспорт боеприпасов

По его словам, в настоящее время вся произведенная в стране продукция направляется исключительно на сербские военные склады и нужды национальной армии.

Он указал, что для новых поставок будут приняты отдельные и специальные решения.

«Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шёл. Посмотрим, что и как будет дальше в соответствии с интересами Сербии», - заключил Вучич.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Сербия экспортирует свою военную продукцию на Украину используя обходные пути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

