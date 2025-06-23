Сербия полностью остановила экспорт боеприпасов

Власти Сербии приняли решение полностью остановить экспорт боеприпасов. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Вучич заявил, что Сербия не передает оружие России или Украине

По его словам, в настоящее время вся произведенная в стране продукция направляется исключительно на сербские военные склады и нужды национальной армии.

Он указал, что для новых поставок будут приняты отдельные и специальные решения.

«Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шёл. Посмотрим, что и как будет дальше в соответствии с интересами Сербии», - заключил Вучич.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Сербия экспортирует свою военную продукцию на Украину используя обходные пути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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