Сербия полностью остановила экспорт боеприпасов
Власти Сербии приняли решение полностью остановить экспорт боеприпасов. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.
По его словам, в настоящее время вся произведенная в стране продукция направляется исключительно на сербские военные склады и нужды национальной армии.
Он указал, что для новых поставок будут приняты отдельные и специальные решения.
«Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шёл. Посмотрим, что и как будет дальше в соответствии с интересами Сербии», - заключил Вучич.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Сербия экспортирует свою военную продукцию на Украину используя обходные пути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru