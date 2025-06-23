Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

По его словам, причиной смерти стала онкология, с которой Парфёнов боролся много лет.

«Хороший, замечательный, очень вежливый, интеллигентный, талантливый. Замечательный музыкант... Играл солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема, у нас играл», — отметил Гаркуша.

Ранее на 72-м году жизни умер поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».