Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Заслуженный артист РФ, композитор, трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфёнов умер на 80-м году жизни. Об этом изданию Daily Storm рассказал лидер коллектива Олег Гаркуша.

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По его словам, причиной смерти стала онкология, с которой Парфёнов боролся много лет.

«Хороший, замечательный, очень вежливый, интеллигентный, талантливый. Замечательный музыкант... Играл солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема, у нас играл», — отметил Гаркуша.

Ранее на 72-м году жизни умер поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал группы «АукцЫон»
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