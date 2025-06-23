Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
Заслуженный артист РФ, композитор, трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфёнов умер на 80-м году жизни. Об этом изданию Daily Storm рассказал лидер коллектива Олег Гаркуша.
По его словам, причиной смерти стала онкология, с которой Парфёнов боролся много лет.
«Хороший, замечательный, очень вежливый, интеллигентный, талантливый. Замечательный музыкант... Играл солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема, у нас играл», — отметил Гаркуша.
Ранее на 72-м году жизни умер поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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