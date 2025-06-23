Трамп призвал не повышать цены на нефть

Президент США Дональ Трамп призвал игроков топливного рынка не повышать цены на нефть.

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В своей соцсети Truth Social он предупредил, что следит за ситуацией, с целью ограничить возможный рост цен из-за ситуации вокруг Ирана.

«Обращаюсь ко всем: сохраняйте цены на нефть низкими. Я слежу! Вы прямо подыгрываете врагу. Не делайте этого!» — написал глава Белого дома.

Ранее глава РФПИ Кирил Дмитриев выразил уверенность в том, что действия Ирана могут привести США к экономическому шоку, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Цена На НефтьИранСШАДональд Трамп

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