Трамп призвал не повышать цены на нефть

В своей соцсети Truth Social он предупредил, что следит за ситуацией, с целью ограничить возможный рост цен из-за ситуации вокруг Ирана.

«Обращаюсь ко всем: сохраняйте цены на нефть низкими. Я слежу! Вы прямо подыгрываете врагу. Не делайте этого!» — написал глава Белого дома.

Ранее глава РФПИ Кирил Дмитриев выразил уверенность в том, что действия Ирана могут привести США к экономическому шоку, сообщает «Свободная пресса».

