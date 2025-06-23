СВР: Сербия перечеркивает традиции дружбы с РФ жаждой наживы
Сербия экспортируют свою военную продукцию на Украину, параллельно наращивая поставки для украинской армии. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным ведомства, для этого Белград использует обходные пути. При этом боеприпасы «направляются в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки», что делает их якобы не сербскими, а произведёнными в других странах.
Также в СВР указали, что производители в Сербии знают конечных потребителей, и то, «что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих».
«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы... Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью», - говорится в сообщении.
Ранее сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербия не поставляет оружие ни в Россию, ни на Украину, сообщает RT.
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