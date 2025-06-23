Песков: Атаки США нанесли огромный удар по режиму ядерного нераспространения

По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от международного сообщества.

«Де-юре существует режим ядерного нераспространения... де-факто по нему был нанесён огромный удар... А дальше - это вопрос международного сообщества», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары США по Ирану «не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий», сообщает «Свободная пресса».