Песков: Атаки США нанесли огромный удар по режиму ядерного нераспространения
Атаки США по Ирану «де-факто» стали огромным ударом по существующему режиму ядерного нераспространения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от международного сообщества.
«Де-юре существует режим ядерного нераспространения... де-факто по нему был нанесён огромный удар... А дальше - это вопрос международного сообщества», - сказал представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары США по Ирану «не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru