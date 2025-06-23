Путин: Стартовало серийное производство ракетного комплекса «Орешник»

Серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник» разворачивается в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с выпускниками военных и силовых вузов он отметил, что комплекс «очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях».

«В Ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы «Ярс», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
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