В Госдуме заявили, что экономика РФ все быстрее избавляется от нефтяной иглы

Он отметил, что о том, что Россия является «страной-бензоколонкой», всё меньше говорят даже антироссийски настроенные западные политики.

Парламентарий подчеркнул, что сырьевая составляющая вперестала быть ключевой в доходах государственной казны, чего удалось достичь благодаря модернизации экономики.

«Власть неуклонно ведёт курс на такую модернизацию, хотя, казалось бы, обстановка для этого крайне сложная», - заключил Чижов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представления о том, что российская экономика является сырьевой, явно устарели, сообщает RT.

