В Госдуме заявили, что экономика РФ все быстрее избавляется от нефтяной иглы

Экономика РФ всё быстрее избавляется от, так называемой, нефтяной иглы. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Сергей Чижов.

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Он отметил, что о том, что Россия является «страной-бензоколонкой», всё меньше говорят даже антироссийски настроенные западные политики.

Парламентарий подчеркнул, что сырьевая составляющая вперестала быть ключевой в доходах государственной казны, чего удалось достичь благодаря модернизации экономики.

«Власть неуклонно ведёт курс на такую модернизацию, хотя, казалось бы, обстановка для этого крайне сложная», - заключил Чижов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представления о том, что российская экономика является сырьевой, явно устарели, сообщает RT.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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