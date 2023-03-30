Дюков: цель РФС – возвращение в УЕФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что цель организации - возвращение в Европу.
По его словам, выход из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) может состояться уже в апреле, однако РФС рассчитывает договориться о возвращении в Европу.
При этом Дюков сообщил журналистам по итогам исполкома РФС, что союз «рассматривает все варианты».
В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.
Сборной России по футболу в нынешних реалиях не стоит воротить нос от посредственных турниров и соперников без громких имен, рассказал НСН бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой.
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