Дюков: цель РФС – возвращение в УЕФА

При этом Дюков сообщил журналистам по итогам исполкома РФС, что союз «рассматривает все варианты».

В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

Сборной России по футболу в нынешних реалиях не стоит воротить нос от посредственных турниров и соперников без громких имен, рассказал НСН бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой.



