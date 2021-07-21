В США раскритиковали пловца за отказ от вакцинации

За 10 лет очереди в кассы метро сократились более чем в 3 раза

12 судов в Москве получили сообщения о минировании

В Люблино замечен мужчина, который гнал по дороге на электросамокате с ребенком

Популярность детских электронных медкарт среди москвичей выросла

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