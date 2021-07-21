В США раскритиковали пловца за отказ от вакцинации
Член сборной США по плаванию Майкл Эндрю отказался вакцинироваться от коронавируса в преддверии Олимпиады в Токио (Япония). Об этом пишет издание Sydney Morning Herald. Как пояснил сам спортсмен он опасается, что в организм с вакциной могут попасть какие-то вещества, в отношении которых он не знает, как будет реагировать его тело».
Репортер издания USA Today Кристина Бреннан обвинила Эндрю в эгоизме, заявив, что «гордится тем, что делает всё, что хочет, независимо от того, как это влияет на других», — считает она.
Ранее НСН писала, что от участия в Играх отстранили чилийскую каратистку после двух положительных тестов на коронавирус.
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