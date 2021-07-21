Кокаин и коронавирус. От участия в ОИ-2020 отстранили двух спортсменов
Второго за день спортсмена отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио. Член сборной команды Австралии по конному спорту Джейми Кермонд сдал положительный тест на кокаин, сообщает Тhe Guardian. Метаболит кокаина запрещён Всемирным антидопинговым агентством.
Ранее стало известно, что на 10-дневный карантин отправилась чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре после того, как она сдала два положительных теста на коронавирус. При этом никаких симптомов болезни у чилийки нет.
Исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто заявил, что вариант с отменой Олимпийских Игр в Токио за несколько дней до церемонии открытия не исключен. Он пояснил, что всё будет зависеть, как много будет фиксироваться случаев заболевания. Официальная церемония открытия запланирована на 23 июля.
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