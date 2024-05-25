В Швеции выступили за дальнейшее отстранение российских хоккеистов от мировых состязаний

Исключение российских хоккеистов из числа участников международных соревнований следует оставить без изменений. Об этом сообщает издание Expressen.se со ссылкой на председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона.

Так он ответил на слова экс-президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля, который заявил, что Стокгольм оказывает давление на организацию в вопросе отстранения сборной России от международных соревнований.

В феврале 2024 года ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд из этих стран на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) предложил международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым мировым соревнованиям. В конце 2023 года в организации все же решили допустить спортсменов из России и Белоруссии на состязания в качестве нейтральных участников. Для этого им необходимо соблюсти несколько требований и пройти квалификацию.

Ранее стало известно, что в 2028 году Чемпионат мира по хоккею пройдет во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: twitter.com/Olympic_Russia
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