В Швеции выступили за дальнейшее отстранение российских хоккеистов от мировых состязаний

Исключение российских хоккеистов из числа участников международных соревнований следует оставить без изменений. Об этом сообщает издание Expressen.se со ссылкой на председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона.

Так он ответил на слова экс-президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля, который заявил, что Стокгольм оказывает давление на организацию в вопросе отстранения сборной России от международных соревнований.

В феврале 2024 года ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд из этих стран на сезон-2025/26 в мае 2025 года.