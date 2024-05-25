Чемпионат мира по хоккею в 2028 году пройдет во Франции

Париж выиграл это право в ходе ежегодного конгресса Международной федерации хоккея. Заявка Франции осталась единственной после отзыва Казахстаном, также претендовавшим на проведение соревнований, своей кандидатуры.

Как ожидается, матчи чемпионата мира пройдут в Париже и Лионе. Франция уже принимала первенство в 2017 году, Париж проводил чемпионат совместно с немецким Кельном.

