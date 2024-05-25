Чемпионат мира по хоккею в 2028 году пройдет во Франции

Франция получила возможность провести чемпионат мира по хоккею в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.

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Париж выиграл это право в ходе ежегодного конгресса Международной федерации хоккея. Заявка Франции осталась единственной после отзыва Казахстаном, также претендовавшим на проведение соревнований, своей кандидатуры.

Как ожидается, матчи чемпионата мира пройдут в Париже и Лионе. Франция уже принимала первенство в 2017 году, Париж проводил чемпионат совместно с немецким Кельном.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Чемпионат МираХоккейФранция

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