Чемпионат мира по хоккею в 2028 году пройдет во Франции
25 мая 202406:56
Франция получила возможность провести чемпионат мира по хоккею в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС.
Париж выиграл это право в ходе ежегодного конгресса Международной федерации хоккея. Заявка Франции осталась единственной после отзыва Казахстаном, также претендовавшим на проведение соревнований, своей кандидатуры.
Как ожидается, матчи чемпионата мира пройдут в Париже и Лионе. Франция уже принимала первенство в 2017 году, Париж проводил чемпионат совместно с немецким Кельном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru