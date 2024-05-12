Тренер Тарасова раскритиковала возможное назначение Дегтярева министром спорта

По словам Тарасовой, на эту должность нужно назначать людей, которые имеют отношения к спорту. Тренер усомнилась, что Дегтярев поможет возвращению россиян на международные соревнования.

СМИ 7 мая сообщили о возможной смене министра спорта. Дегтярев значится в числе претендентов на пост.

Дегтярев стал губернатором Хабаровского края в 2021 году. До этого он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, напоминает «Радиоточка НСН».

