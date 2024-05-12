Тренер Тарасова раскритиковала возможное назначение Дегтярева министром спорта

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике возможное назначение главы Хабаровского края Михаила Дегтярева министром спорта. Ее слова приводит издание «Спорт-Экспресс».

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По словам Тарасовой, на эту должность нужно назначать людей, которые имеют отношения к спорту. Тренер усомнилась, что Дегтярев поможет возвращению россиян на международные соревнования.

СМИ 7 мая сообщили о возможной смене министра спорта. Дегтярев значится в числе претендентов на пост.

Дегтярев стал губернатором Хабаровского края в 2021 году. До этого он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:МинспортМихаил ДегтяревТатьяна Тарасова

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